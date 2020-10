Mali : Libération de toutes les personnalités arrêtées depuis le 18 août (CNSP)

Les personnalités militaires et civiles en détention suite aux évènements du 18 août dernier ont recouvré la liberté ce mercredi 7 octobre. L’annonce a été faite par le vice-président de la Transition, le colonel Assimi Goita, à travers les comptes officiels du Comité national pour le salut du peuple.



Il s’agit de l’ancien Premier ministre Boubou Cissé, de l’ancien président de l’Assemblée nationale Moussa Timbiné, des généraux Ibrahima Dahirou Dembélé, M’bemba Moussa Keita, Oumar Diao, Ouahoum Koné, Boukary Kodio, Abdramane Baby, Abdoulaye Coulibaly, Moustaph Dabo et du Colonel Major Kansaye. Le communiqué précise cependant que les « intéressés restent à la disposition de la justice pour toutes fins utiles ».



Après avoir levé l’embargo sur le Mali mardi 6 octobre, la CEDEAO a demandé la libération des personnalités arrêtées à la faveur du coup d’Etat du 18 août qui a renversé Ibrahim Boubacar Keita.



L’ancien président malien avait connu le même sort avant d’être libéré et conduit à sa résidence de Sébénikoro. Pour des raisons sanitaires, il a été évacué aux Emirats arabes unis.