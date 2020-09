Mali : Les termes de référence de la transition au menu des discussions au CICB.

C'est parti au Mali! Le Comité national pour le salut du peuple (CNSP) a entamé la rencontre avec toute la classe politique et la société civile malienne pour réfléchir sur la transition ce samedi.



Ainsi, sont ouverts au centre international de conférence de Bamako, les travaux de validation des termes de référence. La cérémonie est présidée par le Colonel Malick Diaw, 1er vice-président du CNSP. Mais selon la junte, les travaux se déroulent actuellement dans un climat serein et convivial. Des réflexions et discussions enrichissantes sont en cours pour une transition réussie.



Cette même rencontre est tenue dans toutes les régions du pays où les acteurs sur place réfléchissent aussi sur les termes de la transition.