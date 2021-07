Mali : Les premiers mots d’Assimi Goïta après avoir échappé à une tentative d’assassinat : « Des mécontents tentent de nous déstabiliser… »

Le président de la transition au Mali a failli vivre un tournant dans sa vie politique. Ce mardi, à l’occasion de la célébration de l’Aïd-Al-Adha, deux personnes ont tenté de poignarder le colonel Assimi Goïta durant le rite de l'immolation du mouton dans la grande mosquée de Bamako.



Il a été évacué sain et sauf et quelques heures après, il livre ses premiers mots : « Je tiens à informer le peuple malien que rien ne nous est arrivé. Je suis sorti d’affaire sain et sauf », confia t-il dans un premier temps pour rassurer les populations du Mali.



Devant nos confrères de l'ortm, le président de la transition malienne rappelle également qu’il est normal que certains tentent de poser des actes pour déstabiliser la transition. Il y’a toujours des mécontents qui essaient de nous mettre les bâtons dans les roues… »



Toutefois, le colonel Assimi Goïta invite le peuple malien à s’unir pour sauvegarder la cohésion nationale et ne pas céder à ces tentatives pouvant diviser le pays... »