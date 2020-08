Mali / Les nouveaux membres du Conseil Constitutionnel connus...

La furie populaire a gagné son premier combat. Après la dissolution de la Cour Constitutionnelle, le président de la République du Mali, Son Excellence Ibrahim Boubacar Keïta vient de publier le décret N°2020-0342 du 07 août 2020 portant nomination des membres de la Cour Constitutionnelle du Mali.



C’est ce samedi que les nouveaux membres ont été nommés par le chef de l’État, le président de l’Assemblée nationale et le Conseil Supérieur de la magistrature. Au total, ils sont 09 magistrats à siéger au Conseil Constitutionnel.



Le président de la République, chef suprême de la magistrature, Ibrahim Boubacar Keïta, a nommé trois membres dont deux magistrats : Mr Amadou Ousmane Touré et Mr Asser Kamaté. Le troisième est l’avocat Maitre Doucouré Kadidia Traoré.



Le président de l’Assemblée Nationale a lui aussi nommé deux magistrats : Madame Bâ Haoua Toumagnon et Mr Baïla Bâ, lui un magistrat à la retraite et l’avocat Maître Maliki Ibrahim.



Enfin, le Conseil Supérieur de la magistrature a nommé les magistrats Demba Tall, Mohamed Abdourahmane Maïga et Djénéba Karabenta.