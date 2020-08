Mali : Les Usa condamnent la mutinerie, se joignent à la position de la CEDEAO et appellent à la restauration du gouvernement constitutionnel.

Les États-Unis condamnent fermement la mutinerie du 18 août au Mali, comme nous condamnons toute prise de pouvoir par la force. Nous nous joignons à la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest et à l'Union africaine, ainsi qu'à d'autres partenaires internationaux, pour dénoncer ces actions.



La liberté et la sécurité des responsables gouvernementaux détenus et de leurs familles doivent être garanties.



Les États-Unis appellent tous les acteurs politiques et militaires à œuvrer à la restauration du gouvernement constitutionnel.



Nous exhortons toutes les parties prenantes au Mali à engager un dialogue pacifique, à respecter les droits des Maliens à la liberté d’expression et de réunion pacifique, et à rejeter la violence.