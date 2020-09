Mali : Le président de la transition sera investi vendredi.

Comme annoncé lors du sommet d’Accra donnant ultimatum au CNSP pour désigner le président de la transition, la CEDEAO a reconnu l’équipe mise en place pour diriger la transition.

Ainsi, une série de rencontres est prévue entre la mission de la CEDEAO et les ambassadeurs des différents membres du conseil de sécurité, l’union Européenne et l’Allemagne.

Goodluck Jonathan et sa délégation rencontreront donc cet après-midi les ambassadeurs des pays membres de l’organisation sous régionale. Et le jeudi, ils rencontrent le CNSP et une visite de courtoisie sera effectuée au président de la transition, le Lieutenant-Colonel Bah N’Daou avant son investiture.

Le président de la transition sera investi vendredi par le médiateur de la CEDEAO qui a une mission bien déterminée au Mali.