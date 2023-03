Mali: Le gouvernement récuse officiellement le statut de porte-plume de la France au niveau du Conseil de sécurité

Le gouvernement de la République du Mali est toujours remonté contre la violation de son espace aérien par des aéronefs des Forces Françaises.



Après plusieurs communiqués rendus publics pour déplorer ces " actes hostiles", suivis d'une plainte auprès du Conseil de Sécurité pour " actes d'agression, la violation de son espace aérien, de subversion et de déstabilisation", le Mali a décidé de passer à la vitesse supérieure.



Le gouvernement a annoncé officiellement dans une correspondance avoir récusé " le statut de porte-plume de la France sur toutes les questions examinées par le Conseil de Sécurité concernant le Mali".



" La France a toujours porté la plume sur toutes les questions concernant le Mali devant cet auguste organe, y compris pour ce qui concerne l'initiative et le portage des projets de résolutions relatifs au mandat de la MINUSMA...", a-t-on souligné dans la correspondance portant la signature du ministre des Affaires Étrangères et de la Coopération Internationale, Monsieur Abdoulaye Diop..