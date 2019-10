Mali: Le bilan de la double attaque de lundi s'alourdit à 38 morts

Le bilan de la double attaque perpétrée lundi par des combattants djihadistes présumés contre des bases militaires situées dans le centre du Mali a été revu à la hausse et s'élève désormais à 38 morts, a déclaré jeudi soir à la télévision publique le ministre de la Défense, Dahirou Dembélé selon Reuters. Le gouvernement avait annoncé cette semaine que 25 soldats avaient péri dans cette double attaque, l'une des plus meurtrières subies cette année par l'armée malienne qui peine à contenir les groupes islamistes liés à Al Qaïda ou Daesch qui se sont établies dans certaines zones du pays et mènent des attaques au Sahel.