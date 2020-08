Mali : Le CNSP confirme la libération d'IBK.

L'ancien président du Mali a été bel et bien libéré. L'information donnée à ce sujet par le site de l'hebdomadaire panafricain a été confirmée par les pages officielles du Comité national pour le salut du peuple. « Le CNSP informe l'opinion publique nationale et internationale que l'ex président Ibrahim Boubakar Keita a été libéré et se trouve actuellement à sa résidence », peut-on lire sur la page Facebook officielle de la junte militaire.



Le 18 aout dernier, IBK qui s’était retranché dans sa résidence de Sébénikoro avec son fils Karim Keita et son Premier ministère Boubou Cissé, a été arrêté en même temps que ces derniers par des militaires.



Le président malien présentera sa démission dans une déclaration diffusée par la télévision nationale. Plus tard, des militaires font part de la prise du pouvoir par ce qu’ils ont appelé un « Comité national pour le salut du peuple ».