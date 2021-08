Mali : La libération de Bah N’daw et de Moctar Ouane est-elle proche ?

En résidence surveillée depuis plusieurs mois suite au deuxième coup d'Etat du Colonel Assimi Goita en moins d'un an, l’ancien président de la Transition Bah N’daw et son Premier ministre Moctar Ouane devraient recouvrer la liberté dans les prochains jours.



À l’issue d’une mission qu’il a menée du 26 juillet au 5 août au Mali, Alioune Tine affirme avoir discuté de leur situation avec les autorités maliennes. Selon l’expert indépendant des Nations Unies qui a relevé le caractère illégal de leur détention et la nécessité d’y mettre un terme, des dispositions concrètes sont prises par les autorités maliennes dans le sens d’une prochaine libération. Une évolution positive qui devrait être bien appréciée par leur avocat, Me Mamadou Ismaïla Konaté.



Commis par Bah N’daw et Moctar Ouane, l’avocat malien avait adressé une missive au président de la transition, le Colonel Assimi Goita pour réclamer leur libération sans condition. La robe noire inscrite aux barreaux de Paris et de Bamako n’avait pas écarté la possibilité de saisir la Cour de justice de la Communauté économique des États de l’Afrique de l’Ouest (CEDEAO) pour obtenir gain de cause. Menace qu’il a mise à exécution avant de se voir interdire le 26 juillet dernier l’accès aux domiciles de ses clients...