Mali : La junte libère le ministre de l’Economie et des Finances et un chargé de mission d’IBK.

Les choses bougent au camp Soundiata Keita de Kati. Trois jours après le coup d’Etat qui a mis fin au pouvoir d’Ibrahim Boubacar Keita, les putschistes du CNSP mettent de l’eau dans leur vin.



Selon le site de RFI lu à Dakaractu, ils ont libéré deux des dix-neuf personnalités de l’ancien régime qu’ils ont arrêtées à la faveur du putsch. Il s’agit d’Abdoulaye Daffé et de Sabane Mahalmoudou. Le premier était le ministre de l’Economie et des Finances alors que le second était jusqu’à son arrestation un chargé de mission à la présidence et très proche d’Ibrahim Boubacar Keita.



L’ancien président malien et son premier ministre sont toujours à Kati mais ils ont emménagé dans une villa où ils disposent du peu, renseigne le média français. Ils ont reçu ce jeudi la visite d'une délégation de la Minusma venue s'enquérir de leurs conditions de détention.



Les dix-sept autres détenus parmi lesquels des militaires et des civils ont été déplacés dans un centre de formation de Kati.