Mali / La coalition JOTNA/Patriotes déplore un coup d’État en 2020 dans un pays africain.

La situation au Mali inquiète plus d’un et à fortiori la classe politique sénégalaise.



Dans un communiqué qui nous est parvenu, la coalition Jotna dirigée par le député Ousmane Sonko depuis la présidentielle de 2019, a publié un communiqué parlant de la situation du Mali voisin.



Dans le texte, il est bien noté que la coalition JOTNA/Patriotes pour l’alternative déplore qu’en cette année 2020 un coup d’État puisse être perpétré dans un pays africain. Ces pratiques d’un autre âge ne devraient pas se faire dans un État de droit adossé à une gouvernance démocratique.



Cependant, le communiqué note qu’une politique attentiste du pouvoir a malheureusement suscité une initiative militaire marquant la fin du régime. La stabilité du pays est indispensable pour la sous-région, vu sa position géographique.



Par ailleurs, le Mali et le Sénégal partagent le même destin depuis des siècles et des liens séculaires unissent les deux peuples. Toutefois, la coalition « réaffirme sa solidarité pleine et entière avec le peuple malien », lit-on dans le texte.



L’inexistence de bain de sang lors du coup de force est très bien saluée par la coalition qui « se réjouit de l’absence de sang versé » et « fait confiance à la capacité du peuple malien à rebondir pour un retour à la normalité constitutionnelle conforme aux aspirations des populations », conclut le communiqué.