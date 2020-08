Mali : La France appelle au rétablissement sans délai d’un pouvoir civil.

La France a pris acte de l’annonce de la démission de Ibrahim Boubacar Keïta. Elle appelle aussi à la libération immédiate des membres du Gouvernement actuellement retenus.







La France se tient, comme elle l’a toujours fait, aux côtés du peuple malien. Elle s’est engagée, à la demande de ce pays, en poursuivant deux priorités : l’intérêt du peuple malien et la lutte contre le terrorisme.







Elle réaffirme son attachement à la souveraineté, au respect des instructions, à la vie démocratique et à la stabilité du Mali. Elle encourage toutes les forces politiques et sociales au dialogue pour trouver une solution à la crise profonde que traverse le pays et appelle au rétablissement sans délai d’un pouvoir civil.







Les autorités françaises sont en contact avec les dirigeants de la Communauté économique des États de l’Afrique de l’Ouest (CEDEAO), de l’Union Africaine et du G5 Sahel pour leurs efforts.