Mali : L’armée déclare avoir arrêté 05 terroristes et du matériel de guerre.

Dans le cadre de leurs opérations de sécurisation, les forces armées du Mali ont neutralisé cinq terroristes le mercredi 16 septembre 2020 à Tolodjé, dans la localité de Nampala, renseigne.



C’est après un accrochage qui a duré des heures que l’armée a pu mettre la main sur ces terroristes bien armés et bien organisés. Les forces ont aussi saisi leur matériel de guerre.



Ainsi 04 PM, 06 fusils de chasse, des munitions en vrac, 09 motos et un important lot de médicaments, ont été récupérés et mis à la disposition des autorités.