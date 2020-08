Mali / L'ambassadeur de la France reçu par le CNSP.

La junte militaire continue de recevoir les organisations internationales et les autres corps diplomatiques.



Après les diplomates de la Russie qui ont eu l'honneur d'être reçus par le comité national pour le salut du peuple et la CEDEAO, c'est au tour de la délégation française.



La délégation était dirigée par l'ambassadeur de la France au Mali, Son Excellence Joël Meyer, accompagné du commandant de la force Barkhane déployée au Mali pour le maintien de la sécurité.

Les deux parties sont en discussion et les conclusions de la rencontre seront connues dans les heures à venir...