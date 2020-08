Mali : L'acte fondamental qui fait douter de la bonne foi des putschistes.

La prise du pouvoir par des militaires le mardi 18 août dernier a été saluée par beaucoup de Maliens qui réclamaient depuis des mois la démission d’Ibrahim Boubacar Keïta. Pour manifester cette reconnaissance à l’armée, un grand rassemblement a même été organisé le vendredi 21 août à la place de l’Indépendance.



Des membres du Comité national pour le salut du peuple ont même participé à cette manifestation au cours de laquelle, leur porte-parole, le Colonel Major Ismaël Wagué a laissé entendre que leur intervention qui a délogé IBK était l’achèvement du combat mené par le M5.



« Nous nous reconnaissons dans vos revendications », a ajouté la voix du CNSP. Célébrée par le « peuple », la junte avait dès lors toute la légitimité pour conduire le pays vers une transition dont les contours sont en cours de définition.



Seulement, cette volonté manifestée par les militaires de passer la main est remise en question par un acte posé ce jeudi 27 août. Dans le journal officiel, a été publié un acte fondamental signé par le Colonel Assimi Goita.



Dans cet acte fondamental qui revêt les habits d’une Constitution bis du Mali, le Chef du CNSP est considéré officiellement comme le nouveau président de la République du Mali. En son article 32, l’Acte fondamental stipule en effet que « le comité national pour le salut du peuple désigne en son sein un président qui assure les fonctions de Chef de l’État ». En cas d’empêchement, il est remplacé par un vice-président suivant l’ordre de présence déterminé par le Comité ».



Ces nouvelles dispositions révélées à la connaissance du public ce jeudi ont fait beaucoup de bruit. Nombreux sont les Maliens qui, après avoir vu cet acte fondamental doutent de la bonne foi des putschistes. Ancien ministre de la Justice du Mali, Mamadou Ismaïla Konaté est d'avis que « cet acte fondamental est un mauvais geste ».

L’avocat d’expliciter qu’il s’agit d’un « signe évident de l’accaparement du pouvoir d’Etat, exercé solitairement, par la suite, autoritairement, hors contrôle du peuple, dans une démarche dont le but inavoué est à la fois angoissant et préoccupant ».



À sa suite, des activistes maliens qui sont opposés au régime d’IBK n’ont pas caché leur inquiétude à la lecture de ce document dont l’authenticité ne fait l’objet d’aucun doute.



D’après Séga Diarrah, cet acte fondamental vise à faire du peuple un « idiot utile ». Et c’est « inacceptable », prévient le porte-parole du mouvement Bit-ON. Ces voix audibles sont le reflet d’un Mali qui était rassuré par les mots de la junte qui assurait dès le début qu’elle n’était pas pouvoiriste. Après la publication de l’acte fondamental en pleine négociation avec la CEDEAO pour aller vers une transition, ces mots risquent de ne plus convaincre grand monde. Sa réaction tarde à se faire entendre.



Mais à coup sûr, le Comité national pour le salut du peuple qui s’est choisi un porte-parole qui semble avoir le profil du métier s’expliquera sans doute sur ce qui apparait comme un faux pas susceptible de rompre le lien de confiance et l’élan de sympathie jusque-là engrangés.