Mali / L’Union Africaine lève les sanctions et adoube la CEDEAO.

Après la CEDEAO, c'est au tour de l’Union Africaine de lever les sanctions imposées par la junte militaire au pouvoir au Mali. La Commission de l'Union Africaine (UA) permet désormais au Mali de participer aux activités du bloc continental.



La décision de lever ces sanctions a été prise par le Conseil de paix et de sécurité de la Commission de l’UA au cours de sa dernière réunion, qui portait sur l’évolution de la situation dans ce pays d’Afrique de l’Ouest, écrit la commission dans un document rendu public.



Au-delà de cette mesure, l'UA a entériné la déclaration des chefs d'État et de gouvernement de la CEDEAO sur le Mali. Pour rappel, les chefs d'État de l'organisation sous-régionale se sont rencontrés et l'ont adoptée le 5 octobre 2020 en vue de lever les sanctions imposées au Mali.