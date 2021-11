Mali : Issa Kaou Ndjim lâché par le Colonel Assimi Goïta.

Issa Kaou Ndjim est sorti de prison ce mardi 9 novembre. Il a obtenu une liberté provisoire après que le Conseil national de Transition a, via une résolution, demandé la suspension de sa détention jugée illégale. Mais à peine est-il élargi que le désormais ex quatrième vice-président du CNT apprend l’abrogation de son décret de nomination.



En effet, le Colonel Assimi Goïta a pris une décision dans ce sens dans la nuit du mardi à mercredi. Le chef de l’État malien prend clairement le parti de son Premier ministre dans le conflit l’opposant à Issa Kaou Ndjim. Ce dernier a critiqué la gestion du dossier de l’ancien représentant de la Cedeao au Mali, sommé de quitter le pays pour ses supposées actions contre les intérêts de la Transition.



Pourtant Issa Kaou Ndjim a toujours assumé son soutien au Colonel Assimi Goïta et fait partie des maliens qui veulent le voir présider aux destinées de leur pays, même au-delà de la Transition. Pas sûr qu’il maintienne cette position après son éviction du CNT.



Rappelons que Issa Kaou Ndjim doit être fixé sur son sort le 3 décembre prochain. Le procureur a requis trois mois ferme contre lui pour atteinte au crédit de l’État et trouble à l’ordre public.