Attaque djihadiste au Bukina : le flou subsiste toujours sur le bilan de l'attaque du convoi Gaskindé.

En effet, le lundi 26 septembre 2022, un convoi de ravitaillement sous escorte militaire en direction de Djibo était tombé dans une embuscade terroriste d’une violence inhumaine, comme en témoignent certaines vidéos qui ont vite fait le tour des réseaux sociaux. Des camions évidés, leur cargaison en feu, des corps gisant au sol, c’est le triste spectacle qu’offrait la scène de carnage. Depuis cette attaque meurtrière qui était d’ailleurs la 2ème du mois de septembre, le flou subsiste sur le bilan des victimes.Selon une source sécuritaire évoquant à l'AFP, le bilan pourrait toutefois être beaucoup plus lourd, une « une soixantaine de victimes ». "Pratiquement tout le convoi, véhicules et vivres, a été incendié", a poursuivi cette source. Une note de l'armée qui organise les obsèques de 27 soldats tués à Gaskindé, prévu pour le 07 octobre prochain vient confirmer ce doute sur le nombre de victimes des attaques de Gaskindé. Selon cette note publiée sur le réseau social Twitter, l’armée burkinabé informe les « obsèques suivi d’inhumation de 27 militaires décédés le 26 septembre dans l’attaque terroriste de Gaskindé ».Le Burkina Faso, où des militaires ont pris le pouvoir en janvier en promettant de faire de la lutte anti-jihadiste leur priorité, est confronté à des violences de mouvements armés affiliés à Al-Qaïda et au groupe État islamique. Depuis 2015, les attaques récurrentes y ont fait des milliers de morts et plus de 2 millions de personnes déplacées. La question qui se pose, est-ce-que le nouvel homme fort du pays, le capitaine Ibrahim Traoré, qui pris le pouvoir par les armes le vendredi 30 septembre passé, fera mieux dans la lutte contre le terrorisme dans le pays que son prédécesseur Paul-Henri Damiba evincé du pouvoir par ces frères d’armes?