Mali : Au moins 95 morts dans l'attaque d'un village dogon

Au moins 95 morts ont été dénombrés après l'attaque d'un village dogon dans le centre du Mali, a indiqué le ministère malien de la Défense sur France 24 hier. Une attaque qui sonne comme une représaille puisque le 23 Mars dernier, des individus armés vêtus en chasseurs Donzo avaient attaqué les localités d'Ogassagou et de Welingara, non loin de Bankass. Ils avaient massacré au moins 110 Peuls dans le centre du Mali.



À la suite de ces événements, le groupe dirigé par Iyad Ag Ghali et auquel appartient le jihadiste peulh Amadou Kouffa avait menacé de s'en prendre aux Dogons accusés d'avoir perpétré cette tuerie.