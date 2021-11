Mali : À cause des concertations des forces vives de la nation, la junte reporte les assises nationales de la refondation.

La junte au Mali a encore surpris la communauté internationale. Les assises prévues du 21 au 26 décembre prochain, ont été reportées à une date ultérieure.



L’objectif de ce report selon un communiqué exploité par la presse internationale, est du fait « des concertations entamées avec les forces vives de la nation en vue de trouver le consensus le plus large possible pour une participation la plus inclusive, les dates des assises nationales de la refondation ont été décalées », explique le texte qui ajoute qu’ un nouveau chronogramme sera annoncé à l’issue de ces concertations.



Pour rappel, il y a une coalition de partis politiques très influente regroupant le Rassemblement pour le Mali, du président renversé Ibrahim Boubacar Keïta, et Yelema, de l’ancien Premier ministre Moussa Mara et le cadre d’échanges, ... ont indiqué personnellement au président de la Transition, le colonel Assimi Goïta, leur refus de prendre part à ces assises...