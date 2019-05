Mali : 7 personnes tuées dans le sud

Sept personnes, dont deux gendarmes et un douanier maliens, ont été tuées dans la nuit de dimanche à lundi dans le sud du Mali, lors d'une attaque au poste de Kouri, frontalier du Burkina Faso, a appris lundi l'AFP de sources de sécurité et auprès d'élus.

«Dimanche dans la nuit, le poste de Kouri a été attaqué par des hommes armés. Deux gendarmes, un douanier et quatre civils dont deux Ghanéens ont été tués», a affirmé à l'AFP un responsable de la police locale sous couvert d'anonymat.