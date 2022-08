Mali: 17 soldats et 4 civils tués dans une attaque à Tessit

Au moins 17 soldats et 4 civils ont été tués dimanche, 9 autres militaires sont portés disparus, après une attaque attribuée à des jihadistes dans la ville de Tessit située dans la zone dite des trois frontières entre Mali, Burkina et Niger.

Le bilan est « toujours provisoire et susceptible d'évoluer », selon un communiqué de l'armée malienne diffusé lundi, qui dit avoir tué sept ennemis « vraisemblablement de l'Etat islamique au Grand Sahara et bénéficiant d'un appui drones et artillerie avec un usage des explosifs et véhicule piégé ».

« Les opérations clandestines et non coordonnées de survol enregistrées par les forces armées maliennes (Fama), hier, dimanche et aujourd'hui, confirment la thèse que les terroristes ont bénéficié d'un appui majeur et d'une expertise extérieure », assure l'armée lundi soir, sans donner plus de précisions.

L'état-major malien fait également état de 22 blessés dans l'armée, d'importantes pertes matérielles dont trois véhicules détruits et des dommages sur d'autres véhicules, les installations Fama et les habitations des civils.

Certains civils tués sont des élus locaux, ont rapporté à l'AFP des proches des victimes sous le couvert de l'anonymat.

Du côté « ennemi », outre les sept tués, l'armée évoque « un nombre inconnu de morts et blessés emportés par les assaillants ».

Un précédent bilan de l'armée donnait 4 soldats et 2 civils tués, ainsi que 5 morts « côté ennemi ».