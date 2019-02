Malem Hodar / Idy tire sur la CMU : « Une prise en charge gratuite qui appauvrit finalement les hôpitaux... »

Lors de son passage cet après midi à Malem Hodar, Idrissa Seck a encore critiqué un des plans de Macky Sall : « Quand on voit les hôpitaux, on voit nettement qu'il y'a un problème de prise en charge, car ils ne supportent plus les coûts », blâme le candidat de la coalition IDY2019.

L'ancien Premier ministre du Sénégal d'ajouter que dans chaque région, il doit y avoir un hôpital avec tout l'équipement requis. « Cette situation sera revue une fois qu'il sera élu à la tête du pays pour venir à bout des soucis liés à la santé auxquels les habitants de Malem Hodar sont confrontés », rassure "Ndaamal Kadior"