Malem Hodar / Commune de Sagna : Le deuxième adjoint au maire perd la vie dans un accident.

Un accident vient de se produire dans la commune de Sagna (département de Malem Hodar. Un bus immatriculé Kl 1868C en provenance de Dakar, qui roulait à vive allure, a fait un grave accident sur cet axe routier.



Le conducteur qui a perdu le contrôle du volant, a heurté une moto Jakarta avec à son bord, le deuxième adjoint au maire de Sagna, Pape Ibrahima Ndao et une autre personne, avant de terminer sa course sur un poteau électrique et un kiosque multi-services.



Le bilan provisoire fait état de deux morts dont le deuxième adjoint au maire de Sagna et un passager du bus et plus de 14 blessés dont 10 dans un état grave.



Les victimes ont été évacuées à l'hôpital de Kaffrine...