Malédiction du pétrole : Les femmes de l'Apr se mettent à l'avant garde du combat

Les ressources pétrolières et gazières ont été au coeur des débats, hier, à la rencontre des femmes de l'Alliance pour la république (Apr). Ces dernières qui ne compte rester les bras croisés dans la gestion des ressources naturelles, s'engagent à l'avant garde du combat pour "conjurer ce que d'aucuns appellent la malédiction du pétrole, lutter contres les démons de la division, faire face à ceux qui ont comme seule arme politique la désinformation et l'invective", a soutenu Ndèye Saly Diop Dieng.

Elles estiment qu'en "cernant tous les enjeux liés à l'exploitation des ressources naturelles et en étant unies autour de leur leader Macky Sall, qui selon elles, est déterminé à inscrire le Sénégal dans l'émergence, le Sénégal connaîtra des lendemains meilleurs pour les générations présentes et futures".