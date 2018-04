Malaw d’Or : Socé Diop Dionne primée « meilleur manager » de l’année

La Directrice de la de l'Agence de Construction des Bâtiments et Edifices Publics(ACBEP) et, non moins, responsable politique de l'Alliance Pour la République(APR) à Koungheul, Madame Socé Diop Dione a reçu le Malaw d’Or du meilleur manager de l’année. Mme Dionne a indiqué que le mérite de cette récompense revient au ministre de tutelle Diène Farba Sarr, mais aussi aux employés de l’Agence qu’elle dirige. Pour finir, elle a promis de faire encore plus afin que l’Agence continue de jouer sa partition dans le projet Sénégal émergent.