Malaw d'Or : Alioune Sarr nominé Lat-Dior d'Or 2019 par l'Unacois

Vu son engagement et les énormes réalisations qu'il a réussies durant son magistère en tant que ministre du commerce, le maire de Notto-Diobass, par ailleurs ministre du tourisme et des transports aériens, Alioune Sarr a été désigné Lat-Dior d'Or 2019. Cette consécration lui a été décernée par l'Union nationale de commerçants et industriels du Sénégal (Unacois). Le Malaw d'Or est, en effet, un événement qui récompense les meilleures entreprises, les personnalités mais aussi certaines institutions de par leurs hauts faits. Le Lat-Dior 2019 a été représenté pendant cette cérémonie par sa femme Khadidiatou Bocoum Sarr et son directeur de cabinet, Augustin Faye.