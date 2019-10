Malaw Sow : "Yaya Sow s'est trompé... Le Président Macky Sall a le droit de limoger qui il veut…"

L'honorable député Malaw Sow vient de se prononcer sur l'affaire Yaya Sow, notamment le fait qu'il ait dénoncé les récentes nominations faites par le président de la République, Macky Sall.



Après avoir témoigné de son amitié au député de Koungheul et mis l'accent sur la lettre de procuration qu'il avait remise à Yaya, Malaw Sow a martelé que ce dernier s'est tout simplement trompé et que tout le monde peut être confronté à ce genre de situation.



Le député de Nioro de signaler que son objectif est plutôt de faire de son mieux pour que Yaya Sow et le président Macky Sall puissent parler le même langage.



Au lendemain d’une série de limogeages, le président du Conseil Départemental de Nioro a tenu à manifester son soutien au Chef de l'Etat en affirmant qu'il est dans son droit...