Malang Diédhiou et ses assistants continuent leur opération de conquête du mondial 2018

Le trio arbitral sénégalais dirigé par Malang Diédhiou a officié, mercredi, lors de la première journée de la Coupe du monde des clubs qui se déroule présentement à Abu Dhabi aux Emirats arabes unis (EAU).



Présélectionné pour la coupe du monde 2018, Diédhiou et ses assistants Djibril Camara et El Hadj Malick Samba ont arbitré le match ayant vu l’équipe hôte Al Jazira (EAU) battre Auckland City (Nouvelle Zélande) 1-0.



Une désignation du trio sénégalais qui a ravi le Seychellois Eddy Maillet, directeur de l’arbitrage de la Confédération africaine de football (CAF).



"La désignation du trio pour le match d’ouverture est bon signe pour les arbitres africains et le jeu en général. J’espère qu’ils montreront au monde entier le statut croissant de l’arbitrage sur le continent", a dit l’ancien arbitre sur le site officiel de la CAF.



Le trio sénégalais qui avait officié à l’occasion du tournoi masculin de football aux Jeux olympiques de Rio en 2016, avait dirigé la finale retour de la Coupe de la CAF entre SuperSport United (Afrique du Sud) et le TP Mazembé le 25 novembre dernier à Pretoria.



Six arbitres centraux africains ayant pris part à un séminaire de renforcement de capacités récemment à Abu Dhabi ont été présélectionnés pour la phase finale de la Coupe du monde 2018 (14 juin au 15 juillet).



En plus de Malang Diédhiou, il y a le Gambien Papa Bakary Gassama, l’Algérien Mehdi Abid Charef (Algérie), de Ghead Grisha (Egypte), de Janny Sikazwe (Zambie) et Bamlak Tessema (Ethiopie).



La sélection définitive des arbitres devant officier à la Coupe du monde est prévue en janvier.