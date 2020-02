Malamine Tamba (Président Allez Casa) : « L'urgence est à la décrispation… »

Malamine Tamba, le

président de "Allez Casa"

a réagi sur Dakaractu suite aux violents incidents qui se sont produits ce dimanche 2 février lors du match de ligue 1 (8ème journée) entre l’AS Pikine et le Casa Sports. Malgré la violence des faits, et la gravité de cet incident déplorable, le président du comité des supporters « Allez Casa » a préféré jouer la carte de l’apaisement.



Interpellé par la rédaction au lendemain de cet épisode assez tumultueux, Mr Tamba de déclarer avec sérénité : « La première attitude responsable, c'est d'abord de dépassionner, dédramatiser la situation d'après incidents, au profit exclusif de l'image du football de notre pays… » Une réaction mesurée qui contraste avec le déferlement de violence constaté entre les deux camps hier au stade Alassane Djigo de Pikine.

Si la direction de l’AS Pikine s’est fendue d’un communiqué pour charger le camp des « Verts » du Casa, Malamine Tamba, lui campe dans une posture qu’on pourrait qualifier de prudente. Assumer ses responsabilités oui, mais du moment qu’elles soient partagées et assumées de part et d’autre, semble-t-il dire entre les lignes. « C'est dire que nous n'allons pas adopter une posture de faux-fuyant pour accuser un camp. Nous avons beaucoup de choses à dire, mais pour le moment l'urgence est à la décrispation… Nous ne manquons pas de compassion pour tous les blessés physiques et moraux de ces regrettables incidents », a-t-il clarifié.

Un rapport serait en phase d’ établissement pour tirer cette affaire au clair, renseigne le président « D’Allez Casa » : « Le Comité Allez Casa attend un rapport circonstancié de sa Commission Conduite et Discipline sur les incidents d'avant, pendant et d'après match. Ce rapport sera transmis au Comité Directeur du Casa pour les formalités d'usage. » Conclura-t-il tout en précisant que pour l’heure, aucun bilan provisoire n’a été fait pour dénombrer les blessés du côté du Casa. Un bilan qui devrait tomber dans les prochaines heures…