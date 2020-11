Maladie des pêcheurs : « L'apparition de cette maladie a coïncidé avec une apparition massive d’algues… » (Abdou Karim Sall)

Les causes de la maladie qui a atteint plusieurs pêcheurs sénégalais entre Thiaroye et Mbour ne sont pas encore connues. Alors que les résultats des analyses du Centre Régional de Recherches en Ecotoxicologie et Sécurité Environnementale (Ceres-Locustox) dirigeraient les recherches sur les filets utilisés par les pêcheurs au regard de la présence quasi permanente dans les quatre échantillons d'eau, d'acide phtalique, de soufre, de l'acide benzene dicarboxylque et de l'acide hexadecanoique, le ministre de l’Environnement Abdou Karim Sall a indiqué que les investigations devraient mener aussi sur les algues.



« Aucune infection chimique ou toxique n’a été analysée sur l’eau, ni sur les poissons. Il reste l’analyse des prélèvements effectuées au niveau des algues parce qu’il reste des soupçons sur le fait que la maladie pourrait être d’origine algale. Malheureusement le laboratoire n’était pas outillé pour effectuer ces types d’analyses sur les algues, c’est la raison pour laquelle nous nous sommes orientés avec le ministère de la santé vers le centre anti poison. Mais compte tenu du fait que la quantité prélevée n’était pas suffisante une mission est retournée hier. Aucune piste ne sera écartée, selon les informations que nous avons reçues des pêcheurs, l’apparition de cette maladie a coïncidé avec une apparition massive d’algues dans les coins indiqués », a dit le MEDD.



Il n’est pas écarté, a-t-il conclu, d’analyser le carburant qui peut être un élément qui peut contribuer à l’apparition de la maladie...