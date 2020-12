Maladie dermatologique : « Nous attendons les résultats définitifs pour déterminer les causes de cette maladie » (Alioune Ndoye, ministre des pêches)

Après le vote de son budget, le ministre de la Pêche et de l'économie Maritime s'est exprimé sur la question de la maladie dite des pêcheurs. Alioune Ndoye a donné des gages et rassure qu'il y a eu des pêcheurs guéris de cette maladie dans le passé et que d'ailleurs, "ceux qui sont atteints par cette maladie dermatologique, sont pour la plupart guéris. Nous attendons les résultats définitifs pour déterminer les causes de cette maladie..."