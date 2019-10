Maladie d’Alzheimer : Une étude démontre que les risques seraient plus élevés chez les footballeurs

Une étude intitulée « Influence du football sur la santé tout au long de la vie et sur le risque de démence », menée sur d'anciens joueurs professionnels écossais, a été présentée ce lundi, à Londres. Commandée par la Fédération anglaise de football (FA), elle montre qu'ils avaient trois fois et demi plus de risques de mourir d'une maladie neurodégénérative (cinq fois plus d'Alzheimer, quatre fois plus pour une maladie du neurone moteur et deux fois plus pour Parkinson) que le reste de la population.