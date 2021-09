Makhtar Diop (Hcct) sur la grande coalition de l’opposition : « C’est encore une farce de mauvais goût de Sonko »

Que le Pds ait choisi de clarifier sa position, par communiqué de presse interposée, par rapport à l’idée dé Ousmane Sonko de mettre en place une grande coalition est, selon Makhtar Diop, une preuve de la maturité de certains dirigeants de l'opposition.



Pour le Haut Conseiller des Collectivités Territoriales et leader politique de l’Apr « un parti politique aussi expérimenté avec des responsables aussi aguerris ne pouvait se permettre de se laisser mener en bateau par un politicien né de la dernière pluie et aussi léger dans l’argumentaire. »



Dans une déclaration adressée à Dakaractu-Touba, le jeune Républicain de Touba se voudra ferme et acerbe à l’encontre du leader du Pastef. « Sa seule politique c’est de dénigrer le Président Macky Sall avec un panier de contre-vérités. En un temps record il s’est dédit. Aujourd’hui, son discours est banal et rejeté. Sa coalition sera mort-née et il le sait... »