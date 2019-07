Makhtar Diop (Hcct): ' Malgré sa défaite à Touba, le Président a réaffirmé devant le Khalife qu'il va continuer de respecter ses engagements avec la cité '

'' Que ceux qui disaient que le Président Macky Sall n'était intéressé par l'électorat de Touba que pour la dernière élection présidentielle se rectifient. Malgré sa défaite, il a tenu à marteler devant le Khalife général des Mourides sa ferme volonté de poursuivre les chantiers qu'il a entamés dans la cité religieuse''.

Le commentaire est de Makhtar Diop, Haut conseiller des Collectivités territoriales et leader politique à Touba.



Câblant Dakaractu juste après la fin de la cérémonie qui a réuni le Khalife et ses frères chefs de concession, Makhtar Diop dira se réjouir des propos tenus à son endroit par le patriarche de Darou Miname. '' C'est une victoire pour nous d'entendre le Khalife Général des Mourides dire qu'il tient en la personne du Président Macky Sall un disciple, un ami et qu'il commence désormais à prier pour lui. Nous nous réjouissons de savoir qu'il compte pérenniser les relations qu'il entretient avec lui. Que ceux qui disent qu'il a abandonné Touba se taisent. Ce qu'il a fait ici, il ne l'a fait nulle part ailleurs. Ses investissements sont grandioses et le meilleur reste à venir ''.