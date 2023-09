Makhtar Diop ( Député - Touba) regrette : « Rien ne permet de contester le choix porté sur Amadou Bâ… Le travail commence »

Le choix porté sur Amadou Bâ pour briguer les suffrages des Sénégalais à la tête de la coalition Benno Bokk Yaakar continue de susciter des réactions. À Touba, Makhtar Diop, député à l’Assemblée Nationale et, par ailleurs pleinipotentiaire de la coalition présidentielle lors des dernières joutes électorales estime que « c’est le meilleur choix qui pouvait être fait ».



Câblant Dakaractu, le leader politique choisira de marteler son engagement derrière l’actuel Premier ministre. « Nous sommes en phase avec le choix du Président Macky Sall. C’est lui Amadou Bâ qui , très assurément, est en mesure d’assurer la continuité du Plan Sénégal Émergent pour avoir été actionné à tous les niveaux par le Chef de l’État ».



Makhtar Diop de rappeler à l’ordre ceux qui contestent ce choix et qui veulent eux aussi être candidat en 2024. « Tous ceux-là que vous entendrez parler et contester la décision rendue officielle ce samedi doivent leur statut d’aujourd’hui à Macky Sall. Par conséquent, rien ne justifie certaines grognes. Tout le monde devrait se ranger sans hésiter. C’est le moment de dire merci au Président Sall, de faire preuve de loyauté en son endroit. C’est dans l’union que nous pourrons gagner 2024 dès le premier tour ». L’honorable député de siffler la fin de ce qu’il considère comme une récréation. « Trêve de débats ! Le travail commence ! ».