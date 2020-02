Majorité Présidentielle : Lass Badiane invite les alliés mécontents de leur situation à s’en aller

Lass Badiane, responsable APR à Grand-Yoff, n’est pas content de la sortie de certains alliés du Chef de l’État, car selon lui, « depuis quelques semaines, certains politiciens nous tympanisent avec les problèmes de coalition ayant soutenu le président Macky SALL depuis 2012 ». Il les a déjà invités à quitter la coalition si jamais ils ne se retrouvaient plus à l’intérieur.

« Que dire des militants et responsables authentiques de l’APR qui avaient cru en lui en 2008 et qui l’ont accompagné dans les moments les plus difficiles de sa carrière politique ? » s’est demandé le conseiller municipal. Et pourtant a-t-il poursuivi, « ces valeureux hommes et femmes ne cessent de l’accompagner depuis plus de 10 ans avec un engagement inconditionnel sans bénéficier d’avantages et de privilèges de la part du Pouvoir, contrairement à ces hauts parleurs qui n’ont aucune légitimité. Au sein de la Majorité Présidentielle, les vrais leaders discutent de tous les sujets. Mais, au final, c’est le Président Macky SALL qui décide et seul. Il n’est prisonnier de rien du tout. Il est à la tête de cette coalition, et c’est lui qui a été élu par les Sénégalais. Chacun a un rôle à jouer, mais chacun doit connaître les limites de son rôle », a-t-il tenu à préciser. Selon Lass, le président Macky Sall n’a pas de temps à accorder à des caprices politiciens.

« Son ambition est de transformer positivement les conditions de vie des 16 millions de sénégalais en mode Fast Track. Celui qui n’est pas content de son management politique est libre de s’en aller », a-t-il conclu.