Maître Madické Niang : « Si on avait 1000 Ameth Amar dans ce pays, le Sénégal pourrait vite se développer »

Me Madické Niang était présent aujourd’hui à la levée du corps du PDG du groupe NMA. Ému et surpris à la fois, le leader de la coalition Madické 2019 a souligné que si le Sénégal avait 1000 Ameth Amar, le pays pourrait vite se développer. Il a fait un témoignage élogieux à l’endroit du défunt : « Ameth Amar est quelqu’un qui était au service de la nation. Nous avions des rapports personnels très proches, il m’appréciait beaucoup et je lui portait la même estime », a-t-il soutenu avant de prier pour le repos de son âme...