Maison offerte à la mère de Jules Baldé : Wally Seck explique son geste et demande aux bonnes volontés d’aider la famille de feu Ablaye Mbaye

Le chanteur Wally Seck avait promis et finalement offert une maison à la maman du lutteur Jules Baldé de Pikine resté longtemps malade et qui était finalement décédé. Un geste qu’explique le chanteur qui précise n’avoir jamais eu de lien avec le défunt lutteur et qui a demandé aussi aux bonnes volontés de venir en aide à la maman du chanteur Ablaye Mbaye, lui aussi rappelé à Dieu et dont la maison a été détruite par la DESCOS dernièrement...