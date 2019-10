Mairie des Hlm : Ousmane Touré, président de l’Association ‘’DCLIC’’ veut s’emparer des manettes

Président de l’association Dynamique Convergence en liens pour l’Implication Citoyenne (Dclic), Ousmane Touré ne cache pas son ambition de conquérir la mairie des Hlm pour servir sa commune. L’homme qui confie n’appartenir à aucun parti politique, entend mettre tous les moyens dont il dispose au service de la commune et des populations de la localité. ‘’Pour servir les Hlm, il faut tenir les manettes et c’est à la mairie qu’il faut aller les chercher. Nous avons l’expertise requise, nous avons la volonté, mais surtout nous avons l’objectivité pour pouvoir diriger l’institution conformément aux attentes des populations’’, a soutenu le potentiel adversaire de Sadikh Seck, actuel maire de la commune. Ousmane Touré se prononçait à l’occasion d’une cérémonie de remise de médicaments et de matériel octroyés par l'association Dclic qu’il dirige...