Mairie de la Patte d’Oie / Distribution des secours de Pâques : les conseillers municipaux dénoncent un partage non-transparent.

Les conseillers municipaux, membres de la commission sociale de la commune de Patte d’Oie ne sont pas une nouvelle fois, satisfaits de leur maire, Maïmouna Dièye, cette fois ci, face à la gestion des secours de Pâques de cette année 2023.

Aujourd’hui, ces derniers se sont réunis tous devant la porte de la mairie avec quelques-unes des familles de la communauté chrétienne afin de prendre à témoin l’opinion nationale et dénoncer le comportement du maire.



Pour la présidente de la commission sociale, Farymata Dieng, le comportement de cette dernière ne s’affiche que lors de la distribution des secours.

«

En 2022 lors des secours de Pâques toute la population s’est réveillée avec un document qui montrait que le maire avait décaissé 12 millions au lieu de 4 millions qui ont été distribués à la communauté catholique. Cette année aussi, la commission sociale dirigée par moi, a convoqué une réunion pour préparer la distribution des secours de Pâques, Il y’a un rapport qui a été envoyé à Madame le maire et à notre grande surprise, on se lève et on nous dit qu’il y’a une liste officielle qui a été ouverte et clôturée par Madame le maire, sans la supervision de la commission alors que nous sommes régis par les textes de la décentralisation qu’ils doivent respecter », assure Farymata.

Pour elle, il y a une guerre de partis dans la commune, c’est pourquoi il interpelle les autorités de la commune.

« Le sous-préfet a été saisi, le ministère de tutelle de même, ainsi que le ministère de l'Intérieur, nous espérons bien qu’ils ne resteront pas en vain face à cette situation », nous dit Farymata.