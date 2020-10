Mairie de Ziguinchor / Abdoulaye Baldé répond à Ousmane Sonko : « Personne ne peut nous gagner ici … Celui qui vient ici et ne me félicite pas, peut ne pas m’injurier ou me manquer de respect »

La progression fulgurante du président de Pastef/ Les patriotes en Casamance ne semble pas inquiéter l’édile de la ville de Ziguinchor, le président de l’Ucs. Face à ses inconditionnels ce samedi, Abdoulaye Baldé a tenu à les rassurer.



Répondant aux propos qu’il juge indécents dans les réseaux sociaux, Abdoulaye Baldé appelle la morale du droit d'aînesse. Une morale bien ancrée en Casamance. « Vous n’êtes pas des insulteurs parce que le bon Casamançais n’insulte jamais. Le vrai Casamançais voue un grand respect aux aînés. Malgré mon adversité politique avec Robert que j’ai toujours appelé affectueusement, tonton, je lui rends grâce parce qu’il a travaillé pour la ville pendant qu’il était maire. Donc celui qui vient ici et ne me félicite pas, peut ne pas m’injurier ou me manquer de respect », dixit le maire de Ziguinchor qui s’adressait aux étudiants de son parti qui avaient appelé à une grand rencontre de remobilisation des troupes.



Parlant des joutes locales à venir, le maire sortant de la ville de Ziguinchor défie Ousmane Sonko et le prévient que la lutte sera dure. « Ma candidature n’est pas à l’ordre du jour parce que tout va se dessiner après au sein de la grande coalition présidentielle. Nous sommes en train de bâtir un parti fort pour les échéances futures. Nous sommes dans une marche victorieuse. Nous ne voyons pas quelqu’un qui pourra nous gagner ici. Les gens vont venir, ils vont parler et vont partir. Les élections vont venir et les Ziguinchorois savent où se trouve la vérité. Ensemble dans notre coalition, je suis sûr que nous allons gagner l’ensemble des communes de la région de Ziguinchor et ailleurs en Casamance, ce sera un raz-de-marée... »