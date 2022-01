Mairie de Ziguinchor / Abdoulaye Baldé aux Kénians : « Kénia, c'est l'avenir de Ziguinchor »

En meeting dans le quartier de Kénia, tard hier nuit, Abdoulaye Baldé a présenté ses ambitions pour ce grand quartier nouvellement créé grâce aux infrastructures qui sortent de terre.



Devant le parterre de militants qui l’ont attendu jusque tard dans la nuit, le maire sortant de la ville de Ziguinchor qui veut un troisième mandat de dire aux Kénians : « Kénia est un quartier noble qui a des difficultés de développement. Notre coalition est une solution qui boosterait ce quartier. Il y a déjà quatre projets de route qui vont être produits au Kénia. On devait démarrer les travaux, mais c'est la campagne électorale qui l'a retardé. »



Cependant, il souligne qu’ « on compte commencer d'abord par dresser une route qui traversera Kénia avec une jonction allant jusqu'à Oussouye. Dans notre commune, il faudrait vraiment un cadre urbain. Le sport n'est pas laissé en rade, nous comptons placer des terrains pour le basket, le football, le handball. Kénia, c'est l'avenir de Ziguinchor pour les cinq années qui viennent, nous nous sommes largement penchés sur la question et les efforts ne seront pas vains », conclut le maire.