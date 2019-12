(Mairie de Touba ) Rencontre Me Madické Niang / Serigne Sidi Abdou Lahad : Le maire de Touba confirme mais explique...

Abdou Lahad Kâ a confirmé ce jeudi, une rencontre (relayée par la presse) entre Me Madické Niang et Serigne Sidy Mbacké Abdou Lahad. Une rencontre qui aurait comme objet la mairie de Touba et la désignation du futur édile.



Interpellé sur cette rumeur, en marge de la cérémonie de vote du budget 2020, le maire de Touba a confirmé l'information selon laquelle l'avocat a effectivement rencontré le Mbacké- Mbacké. Toutefois, il expliquera que les deux hommes n'ont, ne serait-ce une seule seconde, discuté à propos de la mairie et de la question de succession.



"Il est venu un jour de mercredi à Touba. Il faisait environ 14 heures 30 minutes. J'étais dans le salon en train de déjeuner à côté de Serigne Sidy Mbacké Abdou Lahad. Madické était en compagnie de quelques personnes. Il a eu droit à un déjeuner. Mais jamais, il n’y a eu de huis-clos entre lui le chef religieux. Il s'est limité à lui dire qu'il était de passage à Touba et qu'il ne prouvait pas quitter la ville sans passer lui dire bonjour. Serigne Sidy a ensuite prié pour lui avant de le libérer. Même le Khalife Général des Mourides a dit qu'il n'est pas au courant de cette histoire de vouloir lui donner la mairie. Je crois que Madické a, lui-même, démenti cette information", fulminera Abdou Lahad Kâ qui ne manquera, à peine, de menacer la presse.