Mairie de Thilogne : la Cour Suprême rétablit les huit conseillers exclus par le maire

La Cour Suprême rétablit les huit conseillers de Thilogne Bees Du gnakk dans leurs droits. Yaya Samba Diop et sept autres conseillers municipaux proches de Mamadou Elimane Kane ont été exclus par le maire Sidi Kaory Dia pour absentéisme. Une allégation battue en brèche par les conseillers qui ont saisi la Cour suprême pour abus d’autorité. Ils ont ainsi commis Me Amadou Aly Kane qui a introduit une requête pour l’annulation de la délibération du Conseil municipal qui avait déclaré ses clients démissionnaires. La chambre administrative présidée par Abdoulaye Ndiaye qui a statué sur le cas hier a donné raison aux amis de Mamadou Elimane Kane. La cour a estimé que la délibération n’est pas conforme à la loi et par conséquent elle a prononcé son annulation. Selon « l’As », ils reprennent leur place au conseil municipal.