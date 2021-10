Mairie de Tamba / Désistement de Sidiki Kaba : Ses partisans ruent dans les brancards et manifestent leur colère.

Qu’est-ce qui a fait changer d’avis au ministre des forces armées Sidiki Kaba? Ou alors qui lui a fait changer d’avis? Le ministre en a-t-il discuté avec ses proches? Ce sont autant de questions qui brûlent les lèvres. Tellement sa décision de renoncer à la candidature pour la mairie de Tamba aura surpris son monde, même ses plus proches.



En tout cas, c’est à un revirement spectaculaire qu'on a assisté en moins de 24 h. En effet, comme nous vous l’annoncions ce matin, Me Sidiki Kaba avait décidé de briguer le suffrage des Tambacoundois, sous la bannière de la coalition ‘’And Ak Sidiki Défar Tamba’’, mais à la surprise générale, il a finalement décidé de soutenir les candidats choisis par Macky Sall, à savoir Mamadou Kassé et Mame Balla Lô.



Seulement voilà, depuis l’annonce de la nouvelle, à travers un communiqué parvenu à Dakaractu, beaucoup sont ceux-là, proches du ministre qui n’étaient pas au courant de la décision. L’un d’eux nous dira même au bout du fil : « ce que vous dites là est un fake new. J’ai discuté avec le ministre il n’y a pas longtemps et il n'en a pas été question. Sidiki ne peut pas faire ça! » Imaginez alors la déception de ce dernier à l’annonce de la nouvelle. « Grande est notre déception », nous a-t-il dit au bout du fil. Au quartier Dépôt de Tamba, fief du Ministre, personne ne croyait à cette information, tellement « elle imaginable et impensable. » Normal donc que des militants laissent éclater leur colère dans la rue. Celui que l'on surnomme ''Dougoutigui'' réussira-t-il à convaincre ses militants pour soutenir les candidats du président?



Affaire à suivre...