Mairie de Sicap-Liberté / Zahra Iyane Thiam : « Je suis candidate pour rendre service à la communauté au moment venu, au lieu indiqué et de la manière voulue »

La responsable politique de la coalition présidentielle BBY dans la commune de Sicap-Liberté, Zahra Iyane Thiam a décliné, ce 7 septembre, sa candidature aux prochaines élections locales. Elle l’a fait savoir à l’occasion d’une rencontre tenue pour tirer le bilan de la révision exceptionnelle des listes électorales qui prend fin ce 8 septembre.



« J’ai toujours clamé ma candidature depuis que je suis entrée en politique car on ne prépare pas sa candidature à quelques mois de l’élection. C’est une préparation de longue date. Demander si Zahra est candidate revient à poser une question erronée. Je suis candidate pour rendre service à la communauté au moment venu, au lieu indiqué et à la manière voulue », a-t-elle expliqué. Sur la guerre de positionnement notée au sein de la coalition de la majorité, la responsable politique rassure et invite à se concentrer sur l'essentiel.



« À mon humble avis, l’enjeu, c’est la préservation de la stabilité du pays pour une paix durable au Sénégal. Il s’agit de faire en sorte que les problèmes des sénégalais soient réglés. En somme, nous n’exclurons rien pour arriver à ce but. Si cela exige à ce qu’on dirige la liste de BBY, nous le ferons. Si cela exige, également, à ce qu’un autre candidat la dirige pour assurer à la coalition une victoire, nous suivrons. En résumé, nous sommes preneurs de toute mission qui nous sera assignée car nous sommes confiants du travail abattu dans la commune de Sicap-Liberté », a conclu Zahra Iyane Thiam.