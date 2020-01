Mairie de Saint-Louis : Le Professeur Mary Tew Niane annonce sa candidature

Éjecté de son fauteuil de ministre de l'Enseignement Supérieur et de la Recherche au lendemain de la réélection du président Macky Sall, l'ancien coordinateur du comité électoral départemental de Saint-Louis, Mary Teuw Niane, annonce sa candidature pour briguer le suffrage des saint-louisiens.



« Les responsables des cinq communes à savoir, Saint-Louis, Mpal, Fass, Ndiébène Gandiol et Gandon ont souhaité échanger avec moi, aujourd’hui, neuf mois après la formation du nouveau gouvernement. Nous avons gardé le calme, parce que nous sommes républicains, nous sommes des citoyens respectueux des règles de la République. Nous avons eu plus de 40 interventions lors de cette rencontre. Et toutes ces interventions ont relayé le message des populations dans les différents quartiers du département », souligne le professeur Mary Tew Niane.



Qui poursuit toujours : « les responsables ont souhaité ma candidature à la commune de Saint-Louis. Ils ont aussi souhaité la candidature de différents responsables dans le département... »