Mairie de Ross Béthio / Madiop Diop hérite du poste du maire après le rappel à Dieu de Amadou Bécaye Diop.

À la mairie de la commune de Ross Béthio, la vacance du pouvoir local n’aura duré que quelques semaines. En effet, après environ un mois suite au rappel à Dieu du maire Amadou Bécaye Diop, le 13 décembre 2020, la municipalité de Ross Béthio, par le biais de ses conseillers, a procédé à l'élection d'un nouveau maire.





Trois candidats étaient partis en lice pour succéder au défunt maire Amadou Bécaye Diop. Ils agissaient de Madiop Diop, le président de la commission coopération, relations extérieures et planificateur à la direction des équipements scolaires, de Samba Wade, qui était jusque jusque-là deuxième adjoint au maire et de Arona Diaw, président de la commission de l'habitat et de l'urbanisme, en charge aussi de l'état civil dans la dite mairie.



Ainsi au terme du vote, le premier cité à savoir Madiop Diop, a raflé les suffrages des conseillers municipaux devant ses adversaires, avec 25 voix au second tour, devant Samba Wade qui a obtenu 16 voix et Arona Diaw 2 voix.



À rappeler qu'au premier tour, le nouveau maire de Ross-Béthio avait obtenu 19 voix contre 14 voix pour Samba Wade et 10 voix pour Arona Diaw.



Âgé de 52 ans, monogame et père de trois enfants, l'actuel maire de Ross-Béthio Madiop Diop promet de s’évertuer à perpétuer le legs de son prédécesseur tout en apportant les correctifs nécessaires en vue de relèver les défis de développement de cette partie du département de Dagana...